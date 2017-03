Ca majoritatea companiilor din media sociala, Twitter s-a concentrat inca de la infiintare, in urma cu 11 ani, pe construirea unei baze uriase de utilizatori pentru un serviciu gratuit, sustinut de publicitate, potrivit News.ro.

In februarie, Twitter a raportat ca are 319 milioane de utilizatori la nivel mondial.

Spre deosebire de Facebook, Twiter nu a reusit sa atraga venituri suficiente din publicitate pentru a obtine profit, chiar daca popularitatea lui Donald Trump si altor celebritati fac ca reteaua de socializare sa fie in mod constant in centrul atentiei.

Abonamentele ar putea proveni de la o versiune a Tweetdeck, o interfata existenta care ajuta utilizatorii sa navigheze pe Twitter.

Nu exista niciun indiciu ca Twitter analizeaza introducerea de taxe pentru abonamente pentru toti utilizatorii.

Versiunea premium ar putea include instrumente mai puternice pentru a ajuta promoterii, jurnalistii, profesionistii si altii din comunitatea Twitter sa afle mai repede ce se intampla in lume, fara reclame, potrivit companiei.

Si alte companii de media, precum divizia LinkedIn a Microsoft, au pus la dispozitia utilizatorilor versiuni pe baza de abonament ale platformelor de socializare, pentru oferi un acces mai mare si date.

In trimestrul patru din 2016, Twitter a raportat cea mai lenta crestere a veniturilor de la oferta publica initiala de acum patru ani, iar veniturile din publicitate au scazut in termeni anuali. Compania a avertizat ca cresterea veniturilor din publicitate va continua sa fie sub cea a numarului de utilizatori, in 2017.

In 2016, pe pietele financiare au aparut zvonuri ca Twitter ar putea fi vanduta, dar nu au fost facute oferte concrete.

Sursa foto: Dreamstime.com